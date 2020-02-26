"Наполи" пройдет "Барселону"? Каталонцы показали "беззубый" футбол в Неаполе и рискуют в очередной раз провалится в ЛЧ

Пока "Бавария" оформляла себе выход в четвертьфинал на поле "Челси", хозяева "Сан-Паоло" вышли на поле с целью прервать собственное проклятие 1/8 финала, ведь они дважды безуспешно пытались преодолеть самую раннюю стадию плей-офф. А "блаугранас" с дебютантом Лиги Чемпионов Кике Сетьеном надеялись переписать черную страницу в еврокубковой истории каталонского гранда, который провалил два последних розыгрыша с кошмарами в Риме и Ливерпуле. Хозяева прогнозируемо отдали каталонцам инициативу, выжидая возможности для быстрой контратаки. "Барса" также не спешила на первых минутах – немало передач, преимущественно в центре поля, но мало обострений. На 8-й минуте перепасовка команды Сетьена завершилась неточным выстрелом Месси с линии штрафной. "Наполи" почти сразу ответил опасным моментом от Мертенса. Быстроногий вингер легко избавился от опеки Пике и пробил прямо в руки тер Штегену метров с 15-ти. После стартовой перестрелки "блаугранас" позволили неаполитанцам взять сферу под свой контроль, за что едва не были наказаны экс-форвардом "Реала" Хосе Кальехоном. Он ворвался в штрафную гостей с правого фланга, но откровенно поспешил с передачей – рикошет и мяч спокойно забирал тер Штеген. Почему испанец не пробил с хорошей позиции, остается загадкой. В первой половине первого тайма "Барса" будто бы пребывала в сонном состоянии – контроль ради контроля и лишь видимость высокого прессинга.

Бускетс занервничал на 25-й минуте, грубо врезав по ногам Инсинье. Фол, который заслуживал минимум на желтую, остался без должной реакции Брыха. Немец ограничился устным предупреждением. Дальше Месси прорывался самостоятельно, стянул на себя двух защитников, а затем неточно сыграл на Гризманна. Классный выпад каталонцев завершился ничем. А вот подопечные Гаттузо похожую атаку разыграли блестяще. Фирпо проиграл борьбу Зелински, тот покатил на линию штрафной, а Мартинес бомбезно исполнил в дальнюю девятку без шансов для тер Штегена. Феноменальный гол бельгийского волшебника, который летом станет свободным агентом! "Наполи" повел на 30-й минуте. Зато Барса после пропущенного мяча продолжала издеваться над собственными фанатами "топовым" контролем, без агрессии, эстетично, и, впрочем, ужасно. Месси был вынужден действовать из глубины, Гризманн традиционно выполнял роль защитника, Видаль не понимал, что делать на фланге. А тем временем старый знакомый каталонцев Манолас потерял супершанс, пробив рядом с ближней стойкой. Итог первых 45-ти минут – тактически грамотный "Наполи" и беспомощна версия "Барселоны" образца большинства выездных поединков.

Бускетс начал второй тайм с предупреждением, грубо сыграв против Мертенса. Каталонцы потеряли ключевого футболиста в центре поля на ответный матч. Впрочем, бельгиец не сумевший продолжить встречу – это уже маленькая победа "пятерки" гостей. Бускетс реабилитировался уже на 57-й минуте, отдав роскошный преддголевой пас на Семеду. Испанский чемпион мира красиво разрезал оборону хозяев, португалец в одно касание покатил на Гризманна, а тот неотразимо влупил в левый от Оспины угол. "Наполи" не собирался складывать оружие. Более того, через несколько минут тер Штеген дважды спасал гостей после ударов Инсинье и Кальехона. Последний вышел на свидание с немцем, который отразил сферу ногой. "Голубые" душили своего именитого соперника высоким прессингом, в Умтити задрожали ноги, и только Месси обострял у ворот Оспины. Именно феноменальный дриблинг аргентинца вызвал хаос в обороне хозяев, когда колумбийский кипер отчаянно нырнул в ноги Лео. Конец поединка запомнился удалением Артуро Видаля (89 мин). Чилиец сначала жестко сбил Мариу Руи, а потом еще и повелся на провокацию со стороны португальца, пнув его головой. Две желтые за минуту и до свидания. "Барса" выстояла в меньшинстве, получив комфортную ничью на "Сан-Паоло", но потеряла двух важных исполнителей на ответный матч.

"Наполи" пройдет дальше?

Лео Месси в своем недавнем интервью Mundo Deportivo сказал такую фразу: "Нам многого не хватает, чтобы выиграть Лигу Чемпионов". После печальной игры "Кулес" на "Сан-Паоло" не остается сомнений – аргентинец был совершенно прав, от повторения прошлогоднего провала "Барсу" спасет только чудо. Пусть даже каталонцы пробьются дальше, а симпатичный "Наполи" третий раз подряд остановится на стадии 1/8 финала, им не светит ничего хорошего. Испанский гранд провел еще один провальный матч в гостях. Сколько же мы видели похожих "спектаклей" в последнее время. Рим, Ливерпуль, Бильбао, Гранада... чтобы перечислить всех, пожалуй, не хватит пальцев на руках и ногах. Абсолютно предсказуемая команда, миллион передач без продвижения вперед, минимум обострений, надежда на Месси и радость от ничьей. Безусловно, "блаугранас" получили положительный результат, но счет на табло не отражает истинной разницы между двумя командами в тот вечер. "Наполи" был лучше, организованнее, грамотнее и интереснее.

Рино Гаттузо тактически переиграл Кике Сетьена, если нынешнюю "Барсу" можно назвать творением специалиста из Кантабрии. Мы скорее еще имеем дело с командой Вальверде, в которой дрожат ноги от безумной атмосферы на культовых аренах Европы. Не изобретая велосипед, "голубые" сыграли вторым номером – блестящее выбегали в контратаки и забили гораздо меньше, чем должны были. Неаполь справедливо засыпал с большим разочарованием. Хозяева контролировали Месси благодаря двойной опеке и вообще нереально круто защищались, позволив "блаугранас" лишь однажды пробить в створ ворот, когда отмечался Гризманн. Мадридская Marca сделала красивый итог: "Месси пришел в храм Марадоны, но Гаттузо закрыл перед ним двери". Диего Армандо зажигал здесь эффектнее, чем его преемник. 2 удара за 90 минут и 7 удачных попыток обыгрышей – не показатель для шестикратного обладателя "Золотого мяча". Лео должен вести за собой партнеров как раз в подобных противостояниях, когда мало что получается у всей команды.