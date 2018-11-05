"Наполи" - ПСЖ: где и когда смотреть ключевое противостояние в группе "С"

В рамках 4-го тура Лиги чемпионов "Наполи" дома примет ПСЖ. В случае победы итальянский клуб оторвется от французского на 4-е очка и теоретически сможет обогнать "Ливерпуль".

Встреча пройдет на стадионе "Сан-Паоло" в 23:00 (мск).

Прямая трансляция пройдет на российских канале Матч! Футбол 2.

В Украине - OLL.tv Football, в Испании - Movistar Liga de Campeones 2, в Словении - Sportklub 2, в Польше - Polsat Sport Premium 1.

"Наполи" после 3 матчей занимает 2 место с 5 очками, ПСЖ отстает на 1 очко и находится на 3 строчке.

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