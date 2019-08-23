"Наполи" пытается арендовать лидера "Лацио"

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"Наполи" пытается арендовать лидера "Лацио"

Ведущий хавбек "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может оказаться в другом итальянском клубе, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, предметный интерес к звёздному сербу проявляет "Наполи".

Неаполитанцы хотят арендовать футболиста на год за 15 миллионов евро с опцией выкупа за 60 миллионов.

В прошлом сезоне 24-летний Милинкович-Савич сыграл за "Лацио" 41 матч, забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 65 миллионов евро.

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