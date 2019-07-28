"Наполи" пытается перехватить трансферную цель "Арсенала"

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"Наполи" пытается перехватить трансферную цель "Арсенала"
"Наполи" не оставляет попыток купить ивуарийского нападающего "Лилля" Николя Пепе, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб предложил за игрока 80 миллионов евро. Также же предложение по нему сделал "Арсенал". "Наполи" пытается выиграть борьбу за игрока за счет лучших финансовых условий, предложив его контракт с годичной зарплатой в пять миллионов евро.

Если купить Пепе все же не удастся, неаполитанцы попробуют купить форварда ПСВ Ирвинга Лосано.

24-летний Пепе в минувшем сезоне провел за "Лилль" 41 матч во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 12 результативных передач.

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