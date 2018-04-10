"Наполи" пытается перехватить трансферную цель "Интера"

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"Наполи" пытается перехватить трансферную цель "Интера"

"Наполи" пытается перехватить трансферную цель миланского "Интера", сообщает итальянская пресса.

Речь идёт о вратаре "Зари" Андрее Лунине, которого "нерадзурри" намерены купить за шесть миллионов евро и отдать в аренду в "Сампдорию", "Болонью" или "Дженоа".

Впрочем, "Интер" по-прежнему остаётся фаворитом в борьбе за Лунина, поскольку "Наполи" рассматривает украинца в качестве дублёра для основного голкипера. | http://soccernews.ru

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