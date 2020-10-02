"Наполи" пытается перехватить трансферную цель ПСЖ

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"Наполи" пытается перехватить трансферную цель ПСЖ

Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко может до закрытия трансферного окна оказаться в "Наполи".

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, неаполитанцы ведут переговоры об аренде 26-летнего футболиста.

Помимо "партенопейцев" на француза претендуют ПСЖ, "Милан" и "Герта".

В "Наполи" Бакайоко может воссоединиться с Дженнаро Гаттузо, с которым он работал в "Милане" в сезоне 2018/19.

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