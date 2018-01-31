"Наполи" пытается подписать хавбека "Шахтера"

"Наполи" вернулся к варианту с приобретением бразильского полузащитника "Шахтера" Бернарда, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб пытается приобрести футболиста до закрытия зимнего трансферного окна. Сумма трансфера может быть символической, так как его контракт с "горняками" истекает летом. Стоит отметить, что "партенопеи" уже общались с игроком некоторое время назад, но не сумели согласовать с ним финансовые условия.

В этом сезоне 25-летний Бернард провел за "Шахтер" 24 матча, забил 9 голов и отдал 2 ассиста.

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