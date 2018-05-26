"Наполи" пытается подписать перспективного испанца

"Наполи" проявляет интерес к полузащитнику "Бетиса" Фабиану Руису, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, неаполитанцы попытаются переманить перспективного испанца, трансфер которого обойдётся в 30 миллионов евро, грядущим летом.

Напомним, что 22-летний Руис пользуется спросом среди топ-клубов - на него претендуют "Реал", "Барселона", "Атлетико" и "Рома".

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