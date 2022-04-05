"Наполи" работает над трансфером Хвичи

Фото: твиттер Хвичи\Автор неизвестен

"Наполи" продолжает работать над трансфером грузинского полузащитника батумского "Динамо" Хвичи Кварацхелии, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, неаполитанцы планируют подписать с грузином соглашения на пять лет, а конкуренцию в этом им может составить "Рома" и "Сассуоло".

Напомним, что недавно Хвича расторг контракт с казанским "Рубином" и подписал двухлетнее соглашение с "Динамо" Батуми.

В нынешнем сезоне в 22 матчах за "Рубин" Кварацхелия забил 2 гола и отдал пять ассистов.

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