"Наполи" рассматривает четыре кандидата на замену Рейне

Итальянский "Наполи" рассматривает четыре кандидата на замену своему голкиперу Пепе Рейне, который летом переберется в "Милан".

Так, по сведениям Marca, в сферу интересов "партенопейцев" входят Джеронимо Рулли ("Реал Сосьедад"), Симон Миньоле ("Ливерпуль"), Бернд Лено ("Байер") и Маттиа Перин ("Дженоа").

Напомним, "Милан" уже оповестил "Наполи" о подписании Рейны. | soccernews.ru