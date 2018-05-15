"Наполи" рассматривает девять кандидатур на замену Сарри

"Наполи" рассматривает девять кандидатур на замену своему главному тренеру Маурицио Сарри, информирует Il Mattino.

Так, по сведениям источника, альтернативами 59-летнему специалисту "партенопейцы" рассматривают: Карло Анчелотти (без клуба), Паулу Фонсеку ("Шахтер"), Антонио Конте ("Челси"), Унаи Эмери (без клуба), Рафаэля Бенитеса ("Ньюкасл"), Симоне Индзаги ("Лацио"), Марко Джампаоло ("Сампдория"), Леонардо Семпличи (СПАЛ) и Аурелио Андреацолли ("Эмполи").