"Наполи" рассматривает девять кандидатур на замену Сарри

Теги наполимаурицио сарри

"Наполи" рассматривает девять кандидатур на замену Сарри"Наполи" рассматривает девять кандидатур на замену своему главному тренеру Маурицио Сарри, информирует Il Mattino.

Так, по сведениям источника, альтернативами 59-летнему специалисту "партенопейцы" рассматривают: Карло Анчелотти (без клуба), Паулу Фонсеку ("Шахтер"), Антонио Конте ("Челси"), Унаи Эмери (без клуба), Рафаэля Бенитеса ("Ньюкасл"), Симоне Индзаги ("Лацио"), Марко Джампаоло ("Сампдория"), Леонардо Семпличи (СПАЛ) и Аурелио Андреацолли ("Эмполи").

Напомним, Хамшик высказался о своем достижении в "Наполи". | soccernews.ru

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