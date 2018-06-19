"Наполи" рассматривает трех кандидатов на замену Рейне

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"Наполи" рассматривает трех кандидатов на замену Рейне"Наполи" рассматривает трех кандидатов на замену своему голкиперу Пепе Рейне, который этим летом переберется в "Милан".

Так, по сведениям Le 10 Sport, альтернативами испанскому ветерану неаполитанцы определили Альфонса Ареоля из ПСЖ, Кейлора Наваса из мадридского "Реала" и Джанлуиджи Доннарумму из того же "Милана".

Напомним, лидер "Наполи" определился со своим будущим. | soccernews.ru

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