"Наполи" разгромил "Аталанту" в Серии А. Миранчук остался в запасе
В рамках 4-го тура итальянской Серии А "Наполи" уверенно разобрался с "Аталантой".
Отметим, что россиянин Алексей Миранчук не появился на поле.
"Аталанта" по-прежнему занимает второе место, опережая "Наполи" на одно очко.
"Наполи" - "Аталанта" 4:1
Голы: Лосано, 23 - 1:0, Лосано, 27 - 2:0, Политано, 30 - 3:0, Осимхен, 43 - 4:0, Ламмерс, 69 - 4:1
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Хюсай, Бакайоко (Малькюи, 75), Фабиан Руис (Демме, 83), Политано (Гулям, 61), Лосано, Осимхен (Петанья, 83), Мертенс (Лоботка, 75).
"Аталанта": Спортьелло, Гозенс (Муриэль, 81), Паломино (Мохика, 46), Толои, Депаоли, Иличич (Малиновский, 63), де Рон, Гомес (Ламмерс, 55), Пашалич, Ромеро, Сапата (Гимшити, 46).
Читайте также: Возможный дебют Миранчука в Серии "А", "Ливерпуль" против лидера АПЛ и очередные сложности Кумана: ТОП-5 матчей, которые нужно обязательно посмотреть на выходных. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Зиньковский: "Был интерес из Европы, но там не было ничего интересного"
-
"Шахтер" разгромил "Львов", киевское "Динамо" обыграло "Рух"
-
Мусаев прокомментировал победу "Краснодара" над "Рубином"
-
В "Спартаке" рассказали, почему Жиго и Бакаев пропускают матч с "Химками"
-
Гол Луиса Суареса помог "Атлетико" обыграть "Сельту"
-
"Челси" на 92-й минуте упустил победу над "Саутгемптоном". Команды забили 6 голов
-
"Байер", "РБ Лейпциг" и дортмундская "Боруссия" одержали выездные победы в Бундеслиге
-
"Краснодар" и "Локомотив" добыли победы в РПЛ
-
Семак оценил дебют Вендела за "Зенит"
-
"Наполи" разгромил "Аталанту" в Серии А. Миранчук остался в запасе
-
Фил Джонс составил символическую команду "Манчестер Юнайтед" для игры в мини-футбол
-
Калверт-Левин - первый футболист из топ-5 лиг Европы, который забил 10 голов во всех турнирах текущего сезона
-
"Рейнджерс" Джеррарда добыл выездную победу над "Селтиком", прервав девятиматчевую серию хозяев без поражений
-
Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Сочи"
-
Салах забил 100-й гол за "Ливерпуль"
-
Мозес поделился впечатлениями от первого дня в Москве
-
"Ливерпуль" не сумел обыграть "Эвертон" в мерсисайдском дерби
-
"Севилья" уступила "Гранаде", играя весь второй тайм вдесятером
-
"Зенит" победил "Сочи" в 11-м туре РПЛ
-
"Уфа" арендовала защитника московского "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17