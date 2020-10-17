"Наполи" разгромил "Аталанту" в Серии А. Миранчук остался в запасе

В рамках 4-го тура итальянской Серии А "Наполи" уверенно разобрался с "Аталантой".

Отметим, что россиянин Алексей Миранчук не появился на поле.

"Аталанта" по-прежнему занимает второе место, опережая "Наполи" на одно очко.

"Наполи" - "Аталанта" 4:1

Голы: Лосано, 23 - 1:0, Лосано, 27 - 2:0, Политано, 30 - 3:0, Осимхен, 43 - 4:0, Ламмерс, 69 - 4:1

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Хюсай, Бакайоко (Малькюи, 75), Фабиан Руис (Демме, 83), Политано (Гулям, 61), Лосано, Осимхен (Петанья, 83), Мертенс (Лоботка, 75).

"Аталанта": Спортьелло, Гозенс (Муриэль, 81), Паломино (Мохика, 46), Толои, Депаоли, Иличич (Малиновский, 63), де Рон, Гомес (Ламмерс, 55), Пашалич, Ромеро, Сапата (Гимшити, 46).

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