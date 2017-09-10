"Наполи" разгромил "Болонью" в гостях

В матче 3-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде с крупным счетом обыграл "Болонью". Дублем у неаполитанцев забивали Дрис Мертенс, Хосе Кальехона и Петр Зелиньски.

"Болонья" – "Наполи" - 0:3 (0:0)

Голы: Кальехон, 66 - 0:1, Мертенс, 83 - 0:2, Зелиньски, 88 - 0:3

"Болонья": Миранте, Хеландер, Масина, Крафт, Майетта (Де Мео, 58), Пульгар, Поли, Верди, Ди Франческо, Паласио (Петкович, 77), Дестро (Крейчи, 73).

"Наполи": Рейна, Кирикеш (Альбиоль, 43), Гулям, Хюсай, Кулибали, Гамшик (Зелиньски, 62), Жоржиньо (Диавара, 77), Кальехон, Аллан, Инсинье, Мертенс.

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