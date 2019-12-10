"Наполи" разгромил "Генк" и прошел в плей-офф Лиги Чемпионов

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"Наполи" разгромил "Генк" и прошел в плей-офф Лиги Чемпионов

"Наполи" разгромил "Генк" в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов.

В составе победителей хет-трик оформил форвард Аркадиуш Милик. Также голом отметился Дрис Мертенс.

"Наполи" - "Генк" - 4:0 (3:0)

Голы: Милик, 3 - 1:0, Милик, 26 - 2:0, Милик, 38 (пенальти) - 3:0, Мертенс, 74 (пенальти) - 4:0.

"Наполи": Мерет, Мариу Руй, Манолас, Ди Лоренцо, Кулибали, Фабиан Руис, Зелиньски (Гаэтано, 72), Аллан, Кальехон (Льоренте, 79), Милик (Лосано, 78), Мертенс.

"Генк": Вандевордт, Мэле, Деваст, Лукуми, Де Норре (Нето, 82), Грошовски, Берге, Ито (Хаджи, 72), Пэйнтсил, Саматта (Бонгонда, 63), Онуачу.

"Наполи" с 12 баллами занимает второе место в группе E. "Генк" с 1 очком располагается на последней строчке.

А еще:  Анчелотти, возможно, покинет "Наполи" после матча с "Генком" | http://soccernews.ru
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Комментарии

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brazhnikovmaksimk

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Анчелотти, возможно, покинет "Наполи" после матча с "Генком"

Анчелотти, возможно, покинет "Наполи" после матча с "Генком"

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