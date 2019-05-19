"Наполи" разгромил "Интер" благодаря дублю Руиса (видео голов)

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"Наполи" разгромил "Интер" благодаря дублю Руиса (видео голов)

В матче 37-го тура "Наполи" на своем поле разгромил "Интер" со счетом 4:1. Победу неаполитанскому клубу принес дубль Фабиана Руиса, а также голы Петр Зелински и Дриса Мертенса. У гостей отличился Мауро Икарди.

"Наполи" остался на втором месте в турнирной таблице Серии А, "Интер" опустился на четвертую позицию.

"Наполи" – "Интер" - 4:1 (1:0)
Голы: Зелиньски, 16 - 1:0, Мертенс, 61 - 2:0, Фабиан Руис, 71 - 3:0, Фабиан Руис, 78 - 4:0, Икарди, 81 (с пенальти) - 4:1

"Наполи": Карнезис, Гулям, Альбиоль, Кулибали (Луперто, 84), Малькюи, Фабиан Руис, Зелиньски, Аллан, Кальехон, Милик (Инсинье, 76), Мертенс (Юнес, 80).

"Интер": Ханданович, Асамоа, Миранда, Д`Амброзио, Шкриньяр, Перишич (Кандрева, 79), Гальярдини (Весино, 58), Наингголан, Брозович, Политано (Икарди, 46), Мартинес.

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