"Наполи" разгромил "Интер" благодаря дублю Руиса (видео голов)
В матче 37-го тура "Наполи" на своем поле разгромил "Интер" со счетом 4:1. Победу неаполитанскому клубу принес дубль Фабиана Руиса, а также голы Петр Зелински и Дриса Мертенса. У гостей отличился Мауро Икарди.
"Наполи" остался на втором месте в турнирной таблице Серии А, "Интер" опустился на четвертую позицию.
"Наполи" – "Интер" - 4:1 (1:0)
Голы: Зелиньски, 16 - 1:0, Мертенс, 61 - 2:0, Фабиан Руис, 71 - 3:0, Фабиан Руис, 78 - 4:0, Икарди, 81 (с пенальти) - 4:1
"Наполи": Карнезис, Гулям, Альбиоль, Кулибали (Луперто, 84), Малькюи, Фабиан Руис, Зелиньски, Аллан, Кальехон, Милик (Инсинье, 76), Мертенс (Юнес, 80).
"Интер": Ханданович, Асамоа, Миранда, Д`Амброзио, Шкриньяр, Перишич (Кандрева, 79), Гальярдини (Весино, 58), Наингголан, Брозович, Политано (Икарди, 46), Мартинес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|37
|90
|2
|Наполи
|37
|79
|3
|Аталанта
|37
|66
|4
|Интер Милан
|37
|66
|5
|Милан
|37
|65
|6
|Рома
|37
|63
|7
|Торино
|37
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|37
|50
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Парма
|37
|41
|13
|Кальяри
|37
|41
|14
|Болонья
|36
|40
|15
|Фиорентина
|37
|40
|16
|Удинезе
|37
|40
|17
|Эмполи
|37
|38
|18
|Дженоа
|37
|37
|19
|Фрозиноне
|37
|24
|20
|Кьево
|37
|16