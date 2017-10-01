"Наполи" разгромил "Кальяри"

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"Наполи" разгромил "Кальяри"В матче 7-го тура итальянской Серии А "Наполи" на своем поле разгромил "Кальяри".

"Наполи" - "Кальяри" - 3:0

Голы: Хамшик, 4 - 1:0, Мертенс, 40 - 2:0 (пенальти), Кулибали, 47 - 3:0.

"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям (Руй, 86), Аллан (Унас, 78), Жоржиньо, Хамшик, Кальехон (Рог, 70), Мертенс, Инсинье.

"Кальяри": Краньо, Падоин, Андреолли, Романья, Капуано, Ионита, Чигарини (Дейола, 56), Барелла, Жоао Педро, Паволетти (Фариас, 66), Пау (Дессена, 34).

Напомним, вчера "Дженоа" уступила "Болонье". | soccernews.ru

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