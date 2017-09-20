"Наполи" разгромил "Лацио", "Милан" обыграл СПАЛ и другие результаты 5-го тура Серии А

Сегодня состоялись матчи 5-го тура итальянской Серии А. Вот их результаты:

"Аталанта" - "Кротоне" - 6:1

Голы: Петанья, 5 - 1:0, Кальдара, 25 - 2:0, Иличич, 38 - 3:0, Гомес, 63 - 4:0, Туминелло, 70 - 4:1, Гомес, 74 - 5:1, Орсолини, 87 - 6:1.

"Удинезе" - "Торино" - 2:3

Голы: Белотти, 9 - 0:1, Халльфредссон, 30 - 0:2 (автогол), Де Паул, 48 - 1:2 (пенальти), Льяич, 67 - 1:3, Лазанья, 75 - 2:3.

"Торино": Сиригу, Ансальди, Н'Кулу, Войнович, Молинаро, Ринкон, Баселли, Фальке (Бойе, 88), Льяич, Ньянг (Беренгер, 76), Белотти.

"Милан" - СПАЛ - 2:0

Голы: Родригес, 26 - 1:0 (пенальти), Кесье, 61 - 2:0 (пенальти).

"Милан": Доннарумма, Сапата, Бонуччи, Романьоли, Абате, Кесье, Билья (Локателли, 82), Чалханоглу (Бонавентура, 74), Родригес, Калинич (Сусо, 62), Силва.

"Лацио" - "Наполи" - 1:4

Голы: Де Врей, 30 - 1:0, Кулибали, 54 - 1:1, Кальехон, 56 - 1:2, Мертенс, 59 - 1:3, Жоржиньо, 90+1 - 1:4 (пенальти).

"Лацио": Стракоша, Бастос (Марусич, 25), Де Врей (Мурджа, 46), Раду, Башта, Пароло, Лукас Лейва, Милинкович-Савич (Лукаку, 63), Лулич, Альберто, Иммобиле.

"Наполи": Рейна, Маджио, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Аллан, Жоржиньо, Хамшик (Зелински, 73), Кальехон (Рог, 86), Мертенс (Милик, 81), Инсинье.

"Кальяри" - "Сассуоло" - 0:1

Гол: Матри, 60 - 0:1 (пенальти).

Нереализованный пенальти: Матри, 31 ("Сассуоло").

"Дженоа" - "Кьево" - 1:1

Голы: Лаксальт, 62 - 1:0, Гамберини, 73 - 1:1.

"Верона" - "Сампдория" - 0:0