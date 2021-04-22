"Наполи" разгромил "Лацио" в матче с 7 голами
Фото: twitter.com/sscnapoli
В рамках 32-го тура итальянской Серии А "Наполи" разгромил "Лацио".
Неаполитанцы по-прежнему занимают пятое место. Отставание от зоны ЛЧ составляет 2 очка.
"Наполи" - "Лацио" 5:2
Голы: Инсинье (пен), 7 - 1:0, Политано, 12 - 2:0, Инсинье, 53 - 3:0, Мертенс, 65 - 4:0, Иммобиле, 70 - 4:1, Милинкович-Савич, 74 - 4:2, Осимхен, 80 - 5:2
"Наполи": Мерет, Кулибали, Ди Лоренцо, Манолас (Ррахмани, 71), Хюсай, Фабиан Руис, Зелиньски (Элмаз, 82), Политано (Лосано, 71), Бакайоко (Лоботка, 89), Инсинье, Мертенс (Осимхен, 72).
"Лацио": Рейна, Лаццари, Раду, Ачерби, Марушич, Луис Альберто (Перейра, 64), Фарес (Лулич, 65), Лейва (Катальди, 58), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 83), Корреа, Иммобиле (Мурики, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17