"Наполи" разгромил "Лацио" в матче с 7 голами

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"Наполи" разгромил "Лацио" в матче с 7 голамиФото: twitter.com/sscnapoli

В рамках 32-го тура итальянской Серии А "Наполи" разгромил "Лацио".

Неаполитанцы по-прежнему занимают пятое место. Отставание от зоны ЛЧ составляет 2 очка.

"Наполи" - "Лацио" 5:2

Голы: Инсинье (пен), 7 - 1:0, Политано, 12 - 2:0, Инсинье, 53 - 3:0, Мертенс, 65 - 4:0, Иммобиле, 70 - 4:1, Милинкович-Савич, 74 - 4:2, Осимхен, 80 - 5:2

"Наполи": Мерет, Кулибали, Ди Лоренцо, Манолас (Ррахмани, 71), Хюсай, Фабиан Руис, Зелиньски (Элмаз, 82), Политано (Лосано, 71), Бакайоко (Лоботка, 89), Инсинье, Мертенс (Осимхен, 72).

"Лацио": Рейна, Лаццари, Раду, Ачерби, Марушич, Луис Альберто (Перейра, 64), Фарес (Лулич, 65), Лейва (Катальди, 58), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 83), Корреа, Иммобиле (Мурики, 83).

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