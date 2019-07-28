"Наполи" разгромил "Ливерпуль" в товарищеском матче
"Наполи" обыграл "Ливерпуль" в товарищеском матче (3:0).
В составе победителей голами отметились Лоренцо Инсинье, Аркадиуш Милик и Амин Юнес.
Отметим, что "Ливерпуль" не может победить в третьем матче подряд.
"Ливерпуль" - "Наполи" - 0:3 (0:2)
Голы: Инсинье, 17 - 0:1, Милик, 28 - 0:2, Юнес, 52 - 0:3.
"Ливерпуль": Миньоле, Матип (Ловрен, 62), Александр-Арнолд (Гомес, 73), Робертсон (Хувер, 74), ван Дейк (ван дер Берг, 79), Милнер (Данкан, 79), Окслейд-Чемберлен (Уилсон, 62), Хендерсон (Лаллана, 62), Фабинью (Льюис, 79), Вайналдум (Эллиотт, 79), Ориги (Брюстер, 62).
"Наполи": Мерет, Манолас (Кирикеш, 46), Мариу Руй (Гулям, 46), Максимович (Луперто, 61), Ди Лоренцо (Хюсай, 61), Зелиньски, Кальехон, Мертенс (Юнес, 46), Верди (Гаэтано, 61), Инсинье, Милик (Тутино, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16