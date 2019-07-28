"Наполи" разгромил "Ливерпуль" в товарищеском матче

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"Наполи" разгромил "Ливерпуль" в товарищеском матче

"Наполи" обыграл "Ливерпуль" в товарищеском матче (3:0).

В составе победителей голами отметились Лоренцо Инсинье, Аркадиуш Милик и Амин Юнес.

Отметим, что "Ливерпуль" не может победить в третьем матче подряд. 

"Ливерпуль" - "Наполи" - 0:3 (0:2)

Голы: Инсинье, 17 - 0:1, Милик, 28 - 0:2, Юнес, 52 - 0:3.

"Ливерпуль": Миньоле, Матип (Ловрен, 62), Александр-Арнолд (Гомес, 73), Робертсон (Хувер, 74), ван Дейк (ван дер Берг, 79), Милнер (Данкан, 79), Окслейд-Чемберлен (Уилсон, 62), Хендерсон (Лаллана, 62), Фабинью (Льюис, 79), Вайналдум (Эллиотт, 79), Ориги (Брюстер, 62).

"Наполи": Мерет, Манолас (Кирикеш, 46), Мариу Руй (Гулям, 46), Максимович (Луперто, 61), Ди Лоренцо (Хюсай, 61), Зелиньски, Кальехон, Мертенс (Юнес, 46), Верди (Гаэтано, 61), Инсинье, Милик (Тутино, 74).

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

3:0 это крупная победа, а разгром когда 4:0 и тд

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jugulator
Пьянь

Что крупная, что разгром, начинаются с разницы от 3 мячей.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ну, ладно

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Чего это Ливерпуль всем сливается ?

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