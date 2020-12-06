"Наполи" разгромил на выезде "Кротоне"

В 10 туре Серии А "Кротоне" дома уступил "Наполи" со счетом 0:4.



Разгром помог неаполетанцам подняться на 3 место чемпионата. В их активе 20 очков. Хозяева по прежнему остаются на дне таблицы имея только 2 очка за 10 сыгранных матчей.



"Кротоне" – "Наполи" - 0:4 (0:1)

Голы: Инсинье, 31 – 0:1, Лосано, 58 – 0:2, Демме, 76 – 0:3, Петанья, 90+1 – 0:4

Удаление: Петриччионе, 50 (Кротоне)



"Кротоне" – Кордаз, Луперто, Марроне, Куомо, Магнуссон, Реза,

Бенали (Вулич, 36), Петриччионе, Перейра (Эдуардо Энрике, 86), Сими (Дрэгуш, 86), Массиас.