"Наполи" разгромил на выезде "Кротоне"
В 10 туре Серии А "Кротоне" дома уступил "Наполи" со счетом 0:4.
Разгром помог неаполетанцам подняться на 3 место чемпионата. В их активе 20 очков. Хозяева по прежнему остаются на дне таблицы имея только 2 очка за 10 сыгранных матчей.
"Кротоне" – "Наполи" - 0:4 (0:1)
Голы: Инсинье, 31 – 0:1, Лосано, 58 – 0:2, Демме, 76 – 0:3, Петанья, 90+1 – 0:4
Удаление: Петриччионе, 50 (Кротоне)
"Кротоне" – Кордаз, Луперто, Марроне, Куомо, Магнуссон, Реза,
Бенали (Вулич, 36), Петриччионе, Перейра (Эдуардо Энрике, 86), Сими (Дрэгуш, 86), Массиас.
"Наполи" – Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали (Максимович, 83), Руй, Демме, Бакайоко (Лаботка, 78), Зелински (Мертенс, 69), Лосано (Политано, 77),
Инсинье (Эльмас, 78), Петанья.
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