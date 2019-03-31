"Наполи" разгромил "Рому" на выезде
"Наполи" разгромил "Рому" на выезде в рамках 29-го тура чемпионата Италии.
В составе гостей голами отметились Диего Перотти, который реализовал пенальти, Дрис Мертенс, Верди и Амин Юнес.
"Рома" - "Наполи" - 1:4.
Голы: Милик, 2 - 0:1, Перотти (пенальти), 45 - 1:1, Мертенс, 49 - 1:2, Верди, 54 - 1:3, Юнес, 81 - 1:4.
"Рома": Ольсен, Коларов, Манолас, Сантон, Фасио, де Росси (Клюйверт, 82), Кристанте, Нзонзи, Перотти (Ундер, 82), Шик (Дзаньоло, 63), Джеко.
"Наполи": Мерет, Кулибали, Максимович, Хюсай (Малькюи, 68), Мариу Руй, Аллан, Фабиан Руис, Кальехон, Верди (Юнес, 74), Мертенс (Уна, 58), Милик.
"Наполи" с 63 очками занимает 2 место в турнирной таблице Серии А, "Рома", имея в активе 47 очков, расположился на 6 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|29
|78
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|29
|51
|5
|Аталанта
|29
|48
|6
|Рома
|28
|47
|7
|Лацио
|27
|45
|8
|Сампдория
|29
|45
|9
|Торино
|28
|44
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Дженоа
|29
|33
|12
|Кальяри
|29
|33
|13
|Парма
|29
|33
|14
|Сассуоло
|28
|32
|15
|Удинезе
|28
|28
|16
|СПАЛ
|28
|26
|17
|Эмполи
|29
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|29
|11