"Наполи" разгромил "Рому" на выезде

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"Наполи" разгромил "Рому" на выезде

"Наполи" разгромил "Рому" на выезде в рамках 29-го тура чемпионата Италии.

В составе гостей голами отметились Диего Перотти, который реализовал пенальти, Дрис Мертенс, Верди и Амин Юнес.

"Рома" - "Наполи" - 1:4.

Голы: Милик, 2 - 0:1, Перотти (пенальти), 45 - 1:1, Мертенс, 49 - 1:2, Верди, 54 - 1:3, Юнес, 81 - 1:4.

"Рома": Ольсен, Коларов, Манолас, Сантон, Фасио, де Росси (Клюйверт, 82), Кристанте, Нзонзи, Перотти (Ундер, 82), Шик (Дзаньоло, 63), Джеко.

"Наполи": Мерет, Кулибали, Максимович, Хюсай (Малькюи, 68), Мариу Руй, Аллан, Фабиан Руис, Кальехон, Верди (Юнес, 74), Мертенс (Уна, 58), Милик.

"Наполи" с 63 очками занимает 2 место в турнирной таблице Серии А, "Рома", имея в активе 47 очков, расположился на 6 позиции.  

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