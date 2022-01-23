"Наполи" разгромил "Салернитану" в матче с двумя пенальти

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"Наполи" разгромил "Салернитану" в матче с двумя пенальти

Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле разгромил "Салернитану" со счетом 4:1.

Победу неаполитанскому клубу принесли голы Жуана Жезуса, Дриса Мертенса, Амира Ррахмани и Лоренцо Инсинье. В составе гостей отличился Федерико Бонаццоли.

"Наполи", набрав 49 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. "Салернитана" с 10 очками осталась на последней, 20-й позиции.

"Наполи" – "Салернитана" - 4:1 (2:1)
Голы: Жезус, 17 - 1:0, Бонаццоли, 33 - 1:1, Мертенс, 45 (с пенальти) - 2:1, Ррахмани, 47 - 3:1, Инсинье, 53 (с пенальти) - 4:1

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо (Дзаноли, 76), Жезус, Ррахмани, Мариу Руй (Гулям, 76), Лоботка, Зелиньски, Фабиан Руис (Политано, 64), Элмаз, Мертенс (Осимхен, 64), Лосано (Инсинье, 46).

"Салернитана": Белец, Весели, Гальоло, Богдан, Делли Карри, Кешрида, Оби, Ди Таккьо, Скьявоне (Ярошиньски, 36), Вергани (Руссо, 62), Бонаццоли (Нванкво, 79).

Удаление: Весели (51).

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