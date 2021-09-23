"Наполи" разгромил "Сампдорию" и возглавил Серию А

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"Наполи" разгромил "Сампдорию" и возглавил Серию АФото: твиттер "Наполи"

В рамках 5-го тура итальянской Серии А "Наполи" разгромил "Сампдорию".

Благодаря победе неаполитанцы вышли на первое место в чемпионате.

"Сампдория" - "Наполи" 0:4

Голы: Осимхен, 10 - 0:1, Фабиан Руис, 39 - 0:2, Осимхен, 50 - 0:3, Зелиньски, 59 - 0:4

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски (Депаоли, 71), Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева, Дамсгор, Чьерво, Адриен Силва (Экдаль, 55), Торсбю (Аскильдсен, 71), Куальярелла (Торрегросса, 55), Капуто.

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани (Манолас, 48), Мариу Руй, Зелиньски (Элмаз, 68), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Инсинье (Политано, 68), Лосано (Петанья, 81), Осимхен (Унас, 82).


В другой игре "Лацио" на последних минутах вырвал ничью у "Торино".

"Торино" - "Лацио" 1:1

Голы: Пьяца, 76 - 1:0, Иммобиле (пен), 90+3 - 1:1

"Торино": Милинкович-Савич, Синго, Родригес, Джиджи, Бремер, Айна (Ансальди, 62), Линетти (Ринкон, 74), Брекало (Пьяца, 74), Мандрагора (Лукич, 62), Побега, Санабрия.

"Лацио": Рейна, Марушич (Ладзари, 62), Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Луис Альберто (Милинкович-Савич, 46), Акпа-Акпро (Мурики, 79), Катальди (Лейва, 70), Иммобиле, Фелипе Андерсон, Моро (Педро, 46).

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