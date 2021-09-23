"Наполи" разгромил "Сампдорию" и возглавил Серию А
Фото: твиттер "Наполи"
В рамках 5-го тура итальянской Серии А "Наполи" разгромил "Сампдорию".
Благодаря победе неаполитанцы вышли на первое место в чемпионате.
"Сампдория" - "Наполи" 0:4
Голы: Осимхен, 10 - 0:1, Фабиан Руис, 39 - 0:2, Осимхен, 50 - 0:3, Зелиньски, 59 - 0:4
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски (Депаоли, 71), Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева, Дамсгор, Чьерво, Адриен Силва (Экдаль, 55), Торсбю (Аскильдсен, 71), Куальярелла (Торрегросса, 55), Капуто.
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани (Манолас, 48), Мариу Руй, Зелиньски (Элмаз, 68), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Инсинье (Политано, 68), Лосано (Петанья, 81), Осимхен (Унас, 82).
В другой игре "Лацио" на последних минутах вырвал ничью у "Торино".
"Торино" - "Лацио" 1:1
Голы: Пьяца, 76 - 1:0, Иммобиле (пен), 90+3 - 1:1
"Торино": Милинкович-Савич, Синго, Родригес, Джиджи, Бремер, Айна (Ансальди, 62), Линетти (Ринкон, 74), Брекало (Пьяца, 74), Мандрагора (Лукич, 62), Побега, Санабрия.
"Лацио": Рейна, Марушич (Ладзари, 62), Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Луис Альберто (Милинкович-Савич, 46), Акпа-Акпро (Мурики, 79), Катальди (Лейва, 70), Иммобиле, Фелипе Андерсон, Моро (Педро, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17