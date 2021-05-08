"Наполи" разгромил "Специю", "Удинезе" и "Болонья" поделили очки

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"Наполи" разгромил "Специю", "Удинезе" и "Болонья" поделили очки

Фото твиттер "Наполи"

Завершились два субботних матча 35-го тура итальянской Серии А.

"Удинезе" дома упустил победу над "Болоньей", пропустив на 82-й минуте.

"Наполи" в гостях крупно обыграл "Специю" благодаря трём голевым действиям (2+1) Виктора Осимхена.

"Удинезе" – "Болонья" - 1:1

Голы: 1:0 – 23 де Пауль, 1:1 – 82, пенальти Орсолини.

"Удинезе": Муссо, Ларсен, Бонифаци, Родриго Бекао (Де Майо, 42), Молина, Арслан (Форестьери, 83), де Пауль, Перейра, Уолас, Нюйтинк, Окака Чука.

"Болонья": Скорупски, Ларангейра, Сумаоро, Томиясу, Дейкс (Джувара, 80), Схаутен (Сванберг, 61), Сориано, Ольсен (Орсолини, 61), Виньято (Поли, 80), Барроу (Сансоне, 61), Паласио.
 

"Специя" – "Наполи" - 1:4

Голы: 0:1 – 15 Зелиньски, 0:2 – 23 Осимхен, 0:3 – 44 Осимхен, 1:3 – 64 Пикколи, 1:4 – 79 Лосано.

"Специя": Проведель, Исмайли, Виньяли, Маркицца, Шабо, Агудело (Сапонара, 78), Риччи, Верде (Пикколи, 46), Эстевес (Акампора, 78), Джаси (Фариас, 68), Маджоре.

"Наполи": Мерет, Ррахмани, Хюсай (Мариу Руй, 69), Ди Лоренцо, Манолас, Демме, Зелиньски (Мертенс, 69; Элмаз, 76), Политано (Лосано, 76), Фабиан Руис, Инсинье, Осимхен (Петанья, 84).

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