"Наполи" разгромил "Специю", "Удинезе" и "Болонья" поделили очки
Фото твиттер "Наполи"
Завершились два субботних матча 35-го тура итальянской Серии А.
"Удинезе" дома упустил победу над "Болоньей", пропустив на 82-й минуте.
"Наполи" в гостях крупно обыграл "Специю" благодаря трём голевым действиям (2+1) Виктора Осимхена.
"Удинезе" – "Болонья" - 1:1
Голы: 1:0 – 23 де Пауль, 1:1 – 82, пенальти Орсолини.
"Удинезе": Муссо, Ларсен, Бонифаци, Родриго Бекао (Де Майо, 42), Молина, Арслан (Форестьери, 83), де Пауль, Перейра, Уолас, Нюйтинк, Окака Чука.
"Болонья": Скорупски, Ларангейра, Сумаоро, Томиясу, Дейкс (Джувара, 80), Схаутен (Сванберг, 61), Сориано, Ольсен (Орсолини, 61), Виньято (Поли, 80), Барроу (Сансоне, 61), Паласио.
"Специя" – "Наполи" - 1:4
Голы: 0:1 – 15 Зелиньски, 0:2 – 23 Осимхен, 0:3 – 44 Осимхен, 1:3 – 64 Пикколи, 1:4 – 79 Лосано.
"Специя": Проведель, Исмайли, Виньяли, Маркицца, Шабо, Агудело (Сапонара, 78), Риччи, Верде (Пикколи, 46), Эстевес (Акампора, 78), Джаси (Фариас, 68), Маджоре.
"Наполи": Мерет, Ррахмани, Хюсай (Мариу Руй, 69), Ди Лоренцо, Манолас, Демме, Зелиньски (Мертенс, 69; Элмаз, 76), Политано (Лосано, 76), Фабиан Руис, Инсинье, Осимхен (Петанья, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17