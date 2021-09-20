"Наполи" разгромил "Удинезе" и вышел на первое место в Серии А
Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен
"Наполи" одержал четвертую подряд победу на старте сезона и вышел на чистое первое место в турнирной таблице Серии А. На этот раз был разгромлен "Удинезе".
"Удинезе" - "Наполи" - 0:4
Голы: Осимхен, 24 - 0:1, Рахмани, 35 - 0:2, Кулибали, 52 - 0:3, Лосано, 84 - 0:4.
"Удинезе" - Сильвестри, Молина, Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Ларсен (Зегелар, 72), Соппи, Арслан (Самарджич, 72), Перейра (Макенго, 64), Уолас, Пуссетто, Деулофеу (Бету, 64).
"Наполи" - Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Дзаноли, Фабиан Руис (Унас, 81), Замбо-Ангисса, Элмаз, Инсинье (Зелиньски, 71), Политано (Лосано, 71), Осимхен (Петанья, 81).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17