"Наполи" разгромил "Удинезе" и вышел на первое место в Серии А

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"Наполи" разгромил "Удинезе" и вышел на первое место в Серии АФото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен

"Наполи" одержал четвертую подряд победу на старте сезона и вышел на чистое первое место в турнирной таблице Серии А. На этот раз был разгромлен "Удинезе".

"Удинезе" - "Наполи" - 0:4

Голы: Осимхен, 24 - 0:1, Рахмани, 35 - 0:2, Кулибали, 52 - 0:3, Лосано, 84 - 0:4.

"Удинезе" - Сильвестри, Молина, Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Ларсен (Зегелар, 72), Соппи, Арслан (Самарджич, 72), Перейра (Макенго, 64), Уолас, Пуссетто, Деулофеу (Бету, 64).

"Наполи" - Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Дзаноли, Фабиан Руис (Унас, 81), Замбо-Ангисса, Элмаз, Инсинье (Зелиньски, 71), Политано (Лосано, 71), Осимхен (Петанья, 81).

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