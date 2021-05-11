"Наполи" разгромил "Удинезе" и вышел на второе место в Серии А
В матче 36-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле разгромил "Удинезе" со счетом 5:1.
Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен
Победу неаполитанскому клубу принесли голы Петра Зелиньски, Фабиана Руиса, Ирвинга Лосано, Джованни Ди Лоренцо и Лоренцо Инсинье. У гостей единственный гол забил Стефано Окака Чука.
"Наполи", набрав 73 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. "Удинезе" с 40 очками остался на 12-й позиции.
"Наполи" – "Удинезе" - 5:1 (2:1)
Голы: Зелиньски, 28 - 1:0, Фабиан Руис, 31 - 2:0, Окака Чука, 41 - 2:1, Лосано, 56 - 3:1, Ди Лоренцо, 66 - 4:1, Инсинье, 90+1 - 5:1
"Наполи": Мерет, Манолас, Ррахмани, Хюсай (Мариу Руй, 84), Ди Лоренцо, Бакайоко (Демме, 84), Фабиан Руис, Лосано (Политано, 76), Зелиньски (Элмаз, 76), Инсинье, Осимхен (Мертенс, 70).
"Удинезе": Муссо, Молина, Бонифаци, Ларсен, Зегелар (Самир, 76), де Пауль, Макенго, Перейра, Уолас (Форестьери, 54), Родриго Бекао (Аувеян, 54), Окака Чука (Мичин, 76).
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|О
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|26
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|2
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|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
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