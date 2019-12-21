"Наполи" решил купить Бога
Полузащитник "Сассуоло" Жереми Бога стал трансферной целью "Наполи", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, "партенопейцы" хотят купить 22-летнего ивуарийца, чья рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
Самому футболисту неаполитанцы предлагают пятилетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона евро в год.
В текущем сезоне Бога сыграл за "Сассуоло" 16 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
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