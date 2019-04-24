"Наполи" решил продать Инсинье
Руководство "Наполи" определилось с будущим капитана команды Лоренцо Инсинье, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, боссы неаполитанского клуба решили летом продать 27-летнего футболиста, который в последнее время конфликтует как с тренерским штабом, так и с болельщиками.
Интерес к итальянцу проявляют ПСЖ, "Ливерпуль" и "Челси".
Инсинье является воспитанником "Наполи", за основную команду выступает с 2012 года, всего он сыграл 300 матчей, забил 76 голов и сделал 70 ассистов.
Не пропустите: Анчелотти назвал причину последних неудач "Наполи". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Лента новостей
-
"Спартак" намерен провести финал еврокубка на своем стадионе
-
Врач "Зенита" дал рекомендации Кокорину, который находится в СИЗО
-
Зидан: "Не скажу, кто будет основным вратарем "Реала" в следующем сезоне"
-
Сульшер оценил шансы "Манчестер Юнайтед" побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне
-
"Наполи" решил продать Инсинье
-
Сарри обвинён в неподобающем поведении
-
Основной игрок "Ювентуса" лайкнул в инстаграме комментарий с призывом уволить Аллегри
-
Главный врач "Зенита" посетил Кокорина в СИЗО
-
1
Не прижились: ТОП-8 худших форвардов "Челси" во времена Премьер-лиги
-
Тренер "Валенсии" прокомментировал травму Черышева
-
Джикия забил гол с крыши "Открытие Арены"
-
"Атлетико" нацелился на хавбека "Ливерпуля"
-
Невилл назвал игроков "Манчестер Юнайтед", выступающих не на своём уровне
-
Финальную серию "Игры престолов" покажут на домашнем стадионе "Локомотива"
-
"Вулверхэмптон" установил уникальный рекорд АПЛ
-
Клуб АПЛ рассматривает вариант с приглашением Гаттузо
-
Акинфеев с женой снялся в клипе группы "Руки Вверх!"
-
"Челси" принял важное решение по будущему Хадсона-Одои
-
Папен сделал выбор между Мбаппе и Неймаром
-
Суарес вошёл в тройку лучших бомбардиров "Барселоны" в Примере
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|33
|67
|3
|Интер Милан
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Аталанта
|33
|56
|6
|Рома
|33
|55
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Фиорентина
|33
|40
|11
|Кальяри
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Болонья
|33
|34
|16
|Дженоа
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14