"Наполи" решил продать Инсинье

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"Наполи" решил продать Инсинье

Руководство "Наполи" определилось с будущим капитана команды Лоренцо Инсинье, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, боссы неаполитанского клуба решили летом продать 27-летнего футболиста, который в последнее время конфликтует как с тренерским штабом, так и с болельщиками.

Интерес к итальянцу проявляют ПСЖ, "Ливерпуль" и "Челси".

Инсинье является воспитанником "Наполи", за основную команду выступает с 2012 года, всего он сыграл 300 матчей, забил 76 голов и сделал 70 ассистов.

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