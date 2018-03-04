"Наполи" – "Рома" - 2:4 (обзор)

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"Наполи" – "Рома" - 2:4 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 27-го тура итальянской Серии А между "Наполи" и "Ромой".

Не пропустите: Сказка закончилась: "Наполи" проиграл "Роме". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 27 69
2 Ювентус 26 68
3 Рома 27 53
4 Лацио 27 52
5 Интер Милан 26 51
6 Сампдория 26 44
7 Милан 26 44
8 Аталанта 25 38
9 Торино 26 36
10 Фиорентина 26 35
11 Удинезе 26 33
12 Болонья 27 33
13 Дженоа 26 30
14 Кальяри 26 25
15 Кьево 26 25
16 Сассуоло 26 23
17 СПАЛ 27 23
18 Кротоне 26 21
19 Хеллас Верона 26 19
20 Беневенто 26 10
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