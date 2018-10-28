"Наполи" - "Рома": прямая трансляция центрального матча в Серии А

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"Наполи" - "Рома": прямая трансляция центрального матча в Серии А

В рамках 10 тура чемпионата Италии "Наполи" на своём поле примет "Рому" - это центральный матч в Серии А.

Неаполитанцы занимают 2 место в таблице, римляне пока вне зоны еврокубков, занимая 7 позицию.

Прямая трансляция матча пройдёт на нашем сайте. Начало матча в воскресенье, 28 октября, в 22:30 (мск).

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