"Наполи" - "Сампдория" - 3:0 (видео голов)

Представляем вашему вниманию видео голов матча итальянской Серии А между "Наполи" и "Сампдорией".

Гол Аркадиуша Милика

Гол Лоренцо Инсинье

Гол Симоне Верди

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