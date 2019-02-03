"Наполи" - "Сампдория" - 3:0 (видео голов)

Теги наполисампдория

"Наполи" - "Сампдория" - 3:0 (видео голов)

Представляем вашему вниманию видео голов матча итальянской Серии А между "Наполи" и "Сампдорией".

Гол Аркадиуша Милика

Гол Лоренцо Инсинье

Гол Симоне Верди

Читайте также: "Наполи" громит "Сампдорию" и продолжает погоню за "Ювентусом". | http://soccernews.ru 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 2 февраля

Главные новости дня: 2 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 22 60
2 Наполи Наполи 22 51
3 Интер Милан Интер Милан 21 40
4 Милан Милан 21 35
5 Рома Рома 21 34
6 Сампдория Сампдория 22 33
7 Аталанта Аталанта 21 32
8 Лацио Лацио 21 32
9 Фиорентина Фиорентина 21 30
10 Торино Торино 21 30
11 Сассуоло Сассуоло 21 29
12 Парма Парма 22 29
13 Дженоа Дженоа 21 23
14 Кальяри Кальяри 21 21
15 СПАЛ СПАЛ 21 21
16 Удинезе Удинезе 21 18
17 Эмполи Эмполи 22 18
18 Болонья Болонья 21 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 21 13
20 Кьево Кьево 22 9
Полная таблица

топ-5 тегов