"Наполи" – "Сампдория" - 3:2, "Сассуоло" – "Интер" - 1:0 (обзоры)

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"Наполи" – "Сампдория" - 3:2, "Сассуоло" – "Интер" - 1:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 18-го тура итальянской Серии А.

"Наполи" – "Сампдория" - 3:2 

"Сассуоло" – "Интер" - 1:0

Не пропустите: "Наполи" побеждает "Сампдорию", "Интер" терпит поражение от "Сассуоло" и другие результаты 18-го тура Серии А. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
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