"Наполи", "Сампдория" и "Лацио" побеждают в Серии А
Завершились несколько матчей второго тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Наполи" и "Лацио", а также неожиданное поражение "Фиорентины" от "Сампдории".
СПАЛ – "Удинезе" - 3:2 (1:0)
Голы: Боррьелло, 25 - 1:0, Ладзари, 53 - 2:0, Нюйтинк, 72 - 2:1, Терео, 87 (с пенальти) - 2:2, Риццо, 90+4 - 3:2
"Наполи" - "Аталанта" - 3:1 (0:1)
Голы: Кристанте, 15 - 0:1, Зелиньски, 56 - 1:1, Мертенс, 61 - 2:1, Рог, 87 - 3:1
"Наполи": Рейна, Альбиоль, Гулям, Маджо, Кулибали, Гамшик (Аллан, 58), Жоржиньо (Диавара, 66), Кальехон, Зелиньски (Рог, 75), Инсинье, Мертенс.
"Фиорентина" - "Сампдория" - 1:2 (0:2)
Голы: Капрари, 32 - 0:1, Квальярелла, 35 (с пенальти) - 0:2, Бадель, 50 - 1:2
"Фиорентина": Спортьелло, Пеццелья, Бираги, Томович (Бруну Гашпар, 46), Астори, Верету, Бадель, Эссерик (Жил Диаш, 20), Бенасси (Эль-Бабакар, 75), Кьеза, Симеоне.
"Кротоне" - "Верона" - 0:0
"Кьево" - "Лацио" - 1:2 (1:1)
Голы: Иммобиле, 11 - 0:1, Пуччарелли, 34 - 1:1, Милинкович-Савич, 89 - 1:2
"Лацио": Стракоша, де Врей, Раду, Баста (Марушич, 80), Уоллес, Лейва (Кайседо, 60), Лулич (Лукаку, 60), Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Иммобиле.
Не пропустите: "Торино" разгромил "Сассуоло". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Ярмоленко: "Переход в "Боруссию"? Не верьте"
-
"Реал" - "Валенсия" - 2:2 (видео)
-
"Реал" теряет первые очки в Ла Лиге, довольствуясь ничьей с "Валенсией"
-
ПСЖ может арендовать Мбаппе с правом выкупа за 180 миллионов евро
-
"Брага" - "Порту" - 0:1 (обзор)
-
"Крылья Советов", "Енисей" и "Динамо" СПб побеждают в матчах ФНЛ
-
Зума вызван в сборную Франции вместо Варана
-
"Марсель" впервые за последние 20 лет пропустил шесть голов в чемпионате Франции
-
"Фенербахче", "Башакшехир" и "Акхисар" побеждают в чемпионате Турции
-
"Порту" на выезде победил "Брагу"
-
Манчини: "Зениту" нужны новые игроки"
-
Шалимов: "Надеюсь, что Смолов останется в "Краснодаре"
-
Черчесов: "Хочу посмотреть на Нойштедтера, когда он в тонусе"
-
"Наполи" - "Аталанта" - 3:1, "Кьево" - "Лацио" - 1:2 (обзоры)
-
"Спортинг" - "Эшторил" - 2:1 (обзор)
-
Кучук: "Ростов" играл на результат и добился его"
-
"Милан" – "Кальяри" - 2:1 (обзор)
-
"Монако" одержал 16 победу подряд в Лиге 1
-
"Монако" - "Марсель" - 6:1 (обзор)
-
"Монако" без Мбаппе деклассировал "Марсель"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|2
|6
|2
|Интер Милан
|2
|6
|3
|Наполи
|2
|6
|4
|Милан
|2
|6
|5
|Сампдория
|2
|6
|6
|Торино
|2
|4
|7
|СПАЛ
|2
|4
|8
|Лацио
|2
|4
|9
|Болонья
|2
|4
|10
|Кьево
|2
|3
|11
|Рома
|2
|3
|12
|Дженоа
|2
|1
|13
|Хеллас Верона
|2
|1
|14
|Кротоне
|2
|1
|15
|Сассуоло
|2
|1
|16
|Удинезе
|2
|0
|17
|Беневенто
|2
|0
|18
|Аталанта
|2
|0
|19
|Кальяри
|2
|0
|20
|Фиорентина
|2
|0