"Наполи", "Сампдория" и "Лацио" побеждают в Серии А

Завершились несколько матчей второго тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Наполи" и "Лацио", а также неожиданное поражение "Фиорентины" от "Сампдории".

СПАЛ – "Удинезе" - 3:2 (1:0)

Голы: Боррьелло, 25 - 1:0, Ладзари, 53 - 2:0, Нюйтинк, 72 - 2:1, Терео, 87 (с пенальти) - 2:2, Риццо, 90+4 - 3:2

"Наполи" - "Аталанта" - 3:1 (0:1)

Голы: Кристанте, 15 - 0:1, Зелиньски, 56 - 1:1, Мертенс, 61 - 2:1, Рог, 87 - 3:1

"Наполи": Рейна, Альбиоль, Гулям, Маджо, Кулибали, Гамшик (Аллан, 58), Жоржиньо (Диавара, 66), Кальехон, Зелиньски (Рог, 75), Инсинье, Мертенс.

"Фиорентина" - "Сампдория" - 1:2 (0:2)

Голы: Капрари, 32 - 0:1, Квальярелла, 35 (с пенальти) - 0:2, Бадель, 50 - 1:2

"Фиорентина": Спортьелло, Пеццелья, Бираги, Томович (Бруну Гашпар, 46), Астори, Верету, Бадель, Эссерик (Жил Диаш, 20), Бенасси (Эль-Бабакар, 75), Кьеза, Симеоне.

"Кротоне" - "Верона" - 0:0

"Кьево" - "Лацио" - 1:2 (1:1)

Голы: Иммобиле, 11 - 0:1, Пуччарелли, 34 - 1:1, Милинкович-Савич, 89 - 1:2

"Лацио": Стракоша, де Врей, Раду, Баста (Марушич, 80), Уоллес, Лейва (Кайседо, 60), Лулич (Лукаку, 60), Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Иммобиле.

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