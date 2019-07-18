"Наполи" сделал Икарди выгодное предложение по личному контракту

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"Наполи" сделал Икарди выгодное предложение по личному контракту
"Наполи" хочет купить аргентинского нападающего "Интера" Мауро Икарди, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, неаполитанский клуб предложил футболисту контракт с зарплатой в семь миллионов евро в год. При этом "Наполи" пока не договорился с "Интером", который требует за своего игрока не менее 60 миллионов евро. Также форвардом интересуется "Ювентус", который готов заплатить за него 40 миллионов.

Ранее сообщалось, что 26-летний Икарди до 10 августа будет ждать предложения от "Ювентуса", но если оно так и не поступит, то он рассмотрит вариант с переходом в "Наполи".

Напомним, что новый главный тренер "Интера" Антонио Конте потребовал от руководства клуба продать аргентинца.

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