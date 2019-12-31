"Наполи" сделал конкретное предложение о трансфере Лоботки
"Наполи" работает над приобретением полузащитника "Сельты" Станислава Лоботки, сообщает Sky Sports Italia.
По информации источника, неаполитанцы уже сделали конкретное предложение по 25-летнему игроку. За словака клуб готов заплатить 16 миллионов евро, а также включить в сделку бонусы в размере 2 миллионов.
Галисийцев такие условия не устраивают - они хотят выручить за одного из своих лидеров 20 миллионов фиксированной суммой.
Лоботка выступает за "Сельту" с 2017 года, сыграл 90 матчей во всех турнирах и сделал 1 ассист.
Не пропустите: "Ювентус" и "Наполи" могут обменяться защитниками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Жорже Мендеш рассказал, при каких условиях сборная Португалии сможет побороться за победу на Чемпионате Мира
-
"Эвертон" нацелился на Хамеса
-
"Краснодар" хочет купить лидера "Крыльев Советов"
-
"Наполи" сделал конкретное предложение о трансфере Лоботки
-
"Астон Вилла" заинтересована в аренде хавбека "Челси"
-
Радимов готов заключить пари насчёт результативности Кокорина
-
Главные новости дня: 30 декабря
-
"Барселона" подпишет форварда "Альбасете"
-
СМИ узнали детали контракта Ибрагимовича с "Миланом"
-
1
"Рома" интересуется полузащитником "Краснодара"
-
Эспаньол не подпишет Халка
-
"Атлетико" нашел альтернативу Кавани
-
3
"Челси" не устраивают требования Абрахама по новому контракту
-
Головин стал вторым в голосовании за лучшего футболиста "Монако" в первой части сезона
-
Семин считает 2019 год для "Локомотива" удачным
-
"Бенфика" близка к покупке Вайгля
-
"Реал" планирует вернуть Вальехо из аренды
-
2
"Ювентус" согласовал трансфер полузащитника "Аталанты"
-
3
Месси - лучший спортсмен 2019 года по версии спортивных журналистов
-
Агуэро - лучший бомбардир десятилетия в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10