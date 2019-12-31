"Наполи" сделал конкретное предложение о трансфере Лоботки

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"Наполи" сделал конкретное предложение о трансфере Лоботки

"Наполи" работает над приобретением полузащитника "Сельты" Станислава Лоботки, сообщает Sky Sports Italia.

По информации источника, неаполитанцы уже сделали конкретное предложение по 25-летнему игроку. За словака клуб готов заплатить 16 миллионов евро, а также включить в сделку бонусы в размере 2 миллионов.

Галисийцев такие условия не устраивают - они хотят выручить за одного из своих лидеров 20 миллионов фиксированной суммой.

Лоботка выступает за "Сельту" с 2017 года, сыграл 90 матчей во всех турнирах и сделал 1 ассист.

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