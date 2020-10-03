"Наполи" сделал официальное предложение "Челси" по аренде Бакайоко
"Наполи" интересуется хавбеком "Челси" Тиемуэ Бакайоко. Итальянский клуб хочет арендовать игрока на сезон. Об этом сообщает журналист Sky Фабрицио Романо.
По данным источника, клубы ведут переговоры об аренде француза без опции выкупа.
Последние два сезона 26-летний хавбек провел в аренде в "Милане" и "Монако". В сезоне-2020/21 полузащитник провел 23 матча и забил 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18