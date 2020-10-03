"Наполи" сделал официальное предложение "Челси" по аренде Бакайоко

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"Наполи" сделал официальное предложение "Челси" по аренде Бакайоко

"Наполи" интересуется хавбеком "Челси" Тиемуэ Бакайоко. Итальянский клуб хочет арендовать игрока на сезон. Об этом сообщает журналист Sky Фабрицио Романо.

По данным источника, клубы ведут переговоры об аренде француза без опции выкупа.

Последние два сезона 26-летний хавбек провел в аренде в "Милане" и "Монако". В сезоне-2020/21 полузащитник провел 23 матча и забил 1 гол. 

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