"Наполи" сделал официальное заявление о конфликте с игроками
Пресс-служба "Наполи" опубликовала официальное заявление о поведении футболистов после матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Зальцбургом" (1:1). После матча игроки не вернулись на базу клуба, хотя этого требовал владелец "Наполи" Аурелио де Лаурентис.
"Клуб намерен сделать все возможное, чтобы защитить свои экономические, имущественные, имиджевые и дисциплинарные интересы. Клуб возлагает ответственность за произошедшее на главного тренера Карло Анчелотти", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|11
|29
|2
|Интер Милан
|11
|28
|3
|Рома
|11
|22
|4
|Лацио
|11
|21
|5
|Аталанта
|11
|21
|6
|Кальяри
|11
|21
|7
|Наполи
|11
|18
|8
|Фиорентина
|11
|16
|9
|Хеллас Верона
|11
|15
|10
|Парма
|11
|14
|11
|Милан
|11
|13
|12
|Удинезе
|11
|13
|13
|Болонья
|11
|12
|14
|Торино
|11
|11
|15
|Сассуоло
|10
|10
|16
|Лечче
|11
|10
|17
|Дженоа
|11
|8
|18
|Сампдория
|11
|8
|19
|Брешия
|10
|7
|20
|СПАЛ
|11
|7