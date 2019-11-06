"Наполи" сделал официальное заявление о конфликте с игроками

Пресс-служба "Наполи" опубликовала официальное заявление о поведении футболистов после матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Зальцбургом" (1:1). После матча игроки не вернулись на базу клуба, хотя этого требовал владелец "Наполи" Аурелио де Лаурентис.

"Клуб намерен сделать все возможное, чтобы защитить свои экономические, имущественные, имиджевые и дисциплинарные интересы. Клуб возлагает ответственность за произошедшее на главного тренера Карло Анчелотти", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Не пропустите: Анчелотти может покинуть "Наполи". | http://soccernews.ru