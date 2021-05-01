"Наполи" сделал предложение о трансфере полузащитника "Брюгге"
Фото Belga Image
Хавбек "Брюгге" Шарль де Кетеларе может продолжить карьеру в Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, "Наполи" хочет купить 20-летнего футболиста и уже предложил за него 10 миллионов евро.
Де Кетеларе - воспитанник "Брюгге", за основную команду сыграл 65 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
Рыночная стоимость перспективного бельгийца оценивается в 16 миллионов евро.
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|Команда
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|Гент
|29
|55
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|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
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|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
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|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
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|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20