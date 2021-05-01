"Наполи" сделал предложение о трансфере полузащитника "Брюгге"

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Хавбек "Брюгге" Шарль де Кетеларе может продолжить карьеру в Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "Наполи" хочет купить 20-летнего футболиста и уже предложил за него 10 миллионов евро.

Де Кетеларе - воспитанник "Брюгге", за основную команду сыграл 65 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

Рыночная стоимость перспективного бельгийца оценивается в 16 миллионов евро.

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