"Наполи" сделал предложение по игроку "Манчестер Юнайтед"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что клуб начал переговоры о переходе итальянского защитника "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана.

"Мы сделали предложение "МЮ" по аренде Дармиана с последующим правом выкупа", - цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

Ранее наставник манкунианцев Жозе Моуринью заявил, что 29-летний Дармиан может покинуть клуб, но при условии хорошего предложения.

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