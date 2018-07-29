"Наполи" сделал предложение по игроку "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтеднаполиматтео дармиан

"Наполи" сделал предложение по игроку "Манчестер Юнайтед"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что клуб начал переговоры о переходе итальянского защитника "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана

"Мы сделали предложение "МЮ" по аренде Дармиана с последующим правом выкупа", - цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

Ранее наставник манкунианцев Жозе Моуринью заявил, что 29-летний Дармиан может покинуть клуб, но при условии хорошего предложения.

Не пропустите: "Наполи" близок к продлению контракта с ведущим защитником. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов