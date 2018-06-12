"Наполи" сделал предложение по игроку "Зенита"

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"Наполи" сделал предложение по игроку "Зенита"

"Наполи" сделал предложение по полузащитнику "Зенита" Леандро Паредесу, сообщает итальянская пресса.

"Партенопейцы" готовы заплатить за 23-летнего аргентинца 25 миллионов евро. Также за игроком следит "Ювентус".

Напомним, что Паредес перебрался в "Зенит" только прошлым летом. До этого он выступал за "Рому".

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