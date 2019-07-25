"Наполи" сделал предложение по Икарди

"Наполи" работает над трансфером нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанцы сделали официальное предложение "нерадзурри" в размере 50 миллионов евро.

Однако "Интер", несмотря на желание расстаться с аргентинцем, ответил "партенопейцам" отказом.

Миланский гранд хочет заработать на продаже Икарди не менее 80 миллионов евро, что позволило бы выручить нужную сумму на покупку у "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

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