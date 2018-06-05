"Наполи" сделал предложение по украинскому голкиперу

"Наполи" предложил луганской "Заре" 8 миллионов евро за молодого голкипера Андрея Лунина.

Как сообщает источник, сам футболист намерен выступать за "Интер".

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что в услугах Лунина заинтересованы "Ливерпуль" и "Эвертон".

В сезоне-2017/18 Лунин сыграл в 36 матчах за "Зарю", пропустив 54 мяча.

Читайте: "Барселона" готовит предложение по ключевому игроку "Наполи" | http://soccernews.ru