"Наполи" сделал предложение по украинскому голкиперу

Теги заря луганскандрей луниннаполи

"Наполи" сделал предложение по украинскому голкиперу"Наполи" предложил луганской "Заре" 8 миллионов евро за молодого голкипера Андрея Лунина.

Как сообщает источник, сам футболист намерен выступать за "Интер".

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что в услугах Лунина заинтересованы "Ливерпуль" и "Эвертон".

В сезоне-2017/18 Лунин сыграл в 36 матчах за "Зарю", пропустив 54 мяча. 

Читайте: "Барселона" готовит предложение по ключевому игроку "Наполи" | http://soccernews.ru

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