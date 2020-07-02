"Наполи" сделал предложение по вингеру "Ромы"

"Наполи" желает заполучить вингера "Ромы" Дженгиза Ундера.

Как сообщает Il Messaggero, неаполитанцы готовы заплатить за 22-летнего турка 31 миллион евро. Однако римский клуб хочет выручить с продажи футболиста 35 миллионов евро.

Отмечается, что сам Ундер заинтересован в переходе в "Наполи".

В этом сезоне на счету Ундера три забитых мяча в 21 игре.

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