"Наполи" сделал предложение по вингеру "Ромы"
"Наполи" желает заполучить вингера "Ромы" Дженгиза Ундера.
Как сообщает Il Messaggero, неаполитанцы готовы заплатить за 22-летнего турка 31 миллион евро. Однако римский клуб хочет выручить с продажи футболиста 35 миллионов евро.
Отмечается, что сам Ундер заинтересован в переходе в "Наполи".
В этом сезоне на счету Ундера три забитых мяча в 21 игре.
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|6
|Наполи
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|39
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|27
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|34
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|Кальяри
|26
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|12
|Сассуоло
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