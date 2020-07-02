"Наполи" сделал предложение по вингеру "Ромы"

Теги наполиромадженгиз ундертрансферы

"Наполи" сделал предложение по вингеру "Ромы"

"Наполи" желает заполучить вингера "Ромы" Дженгиза Ундера.

Как сообщает Il Messaggero, неаполитанцы готовы заплатить за 22-летнего турка 31 миллион евро. Однако римский клуб хочет выручить с продажи футболиста 35 миллионов евро.

Отмечается, что сам Ундер заинтересован в переходе в "Наполи".

В этом сезоне на счету Ундера три забитых мяча в 21 игре.

Читайте также: "Ювентус" предлагает "Роме" обмен футболистами. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

СМИ: Сане заключил контракт с "Баварией"

СМИ: Сане заключил контракт с "Баварией"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов