"Наполи" сделал предложение Сарри

"Наполи" сделал предложение своему главному тренеру Маурицио Сарри о продлении действующего контракта, информирует TuttoMercatoWeb.

По сведениям источника, "партенопейцы" готовы увеличить оклад наставнику до 4-х миллионов евро в год, что, как ожидается, должно полностью устроить 59-летнего специалиста.

Действующий контракт Сарри с "Наполи" рассчитан до лета 2020-го года.

Напомним, "Наполи" оценил Кулибали в 100 с лишним миллионов евро. | soccernews.ru