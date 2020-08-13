"Наполи" сделал "Реалу" предложение по Регилону

"Наполи" ведёт переговоры с мадридским "Реалом" о трансфере левого защитника Серхио Регилона.

По информации журналиста Николо Скиры, неаполитанцы уже сделали первое предложение по испанскому фулбеку в размере 15 миллионов евро.

"Сливочных" такие условия сделки не устроили - они оценивают своего воспитанника в 25 миллионов.

Напомним, что на 23-летнего Регилона также претендуют клубы АПЛ - "Челси" и "Эвертон".

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