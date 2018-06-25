"Наполи" сделал заманчивое предложение по игроку "Фиорентины"

"Наполи" всерьез настроен на покупку вингера "Фиорентины" Федерико Кьезы.

Как сообщает Radio Nаpoli, неаполитанцы предлагают за игрока 75 миллионов евро. Также в сделку будут включены Лоренцо Тонелли и Адам Унас.

Ранее сообщалось, что "Фиалки" хотят выручить с продажи Кьезы не менее 70 миллионов евро.

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