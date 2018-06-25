"Наполи" сделал заманчивое предложение по игроку "Фиорентины"

Теги наполифиорентинафедерико кьеза

"Наполи" сделал заманчивое предложение по игроку "Фиорентины"

"Наполи" всерьез настроен на покупку вингера "Фиорентины" Федерико Кьезы.

Как сообщает Radio Nаpoli, неаполитанцы предлагают за игрока 75 миллионов евро. Также в сделку будут включены Лоренцо Тонелли и Адам Унас.

Ранее сообщалось, что "Фиалки" хотят выручить с продажи Кьезы не менее 70 миллионов евро.

Читайте также: Заинтересованность в подписании Бензема проявил пока один европейский клуб. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс Исландии: викинги сразятся с Хорватией в последнем матче группы "D"

Последний шанс Исландии: викинги сразятся с Хорватией в последнем матче группы "D"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов