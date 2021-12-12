"Наполи" сенсационно проиграл "Эмполи" в Серии А

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"Наполи" сенсационно проиграл "Эмполи" в Серии А

Фото: инстаграм "Эмполи"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле проиграл "Эмполи" со счетом 0:1.

Единственный гол на 70-й минуте забил Патрик Кутроне.

"Эмполи", набрав 26 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Наполи" с 36 очками остался на 4-й позиции.

"Наполи" – "Эмполи" - 0:1 (0:0)
Гол: Кутроне, 70 - 0:1

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Демме (Замбо-Ангисса, 63), Зелиньски (Инсинье, 22), Унас, Элмаз (Малькюи, 87), Мертенс (Петанья, 63), Лосано (Политано, 63).

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Луперто (Вити, 82), Исмайли, Паризи, Штулац (Риччи, 64), Хендерсон (Хаас, 63), Байрами (Ди Франческо, 64), Журковски (Бандинелли, 79), Кутроне, Пинамонти.

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