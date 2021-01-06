"Наполи" сенсационно проиграл "Специи" в Серии А
В матче 16-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле неожиданно проиграл "Специи" со счетом 1:2.
На 58-й минуте счет открыл Андреа Петанья, но вскоре равновесие восстановил Мбала Нзола. На 77-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Ардиана Исмайли, но сумели забить победный гол, отличился Томмазо Побега.
"Специя", набрав 14 очков, покинула зону вылета и поднялась на 16-е место в турнирной таблице Серии А. "Наполи" с 28 очками остался на 5-й позиции.
"Наполи" – "Специя" - 1:2 (0:0)
Голы: Петанья, 58 - 1:0, Нзола, 68 (с пенальти) - 1:1, Побега, 81 - 1:2
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Манолас, Максимович, Лосано, Фабиан Руис (Льоренте, 82), Инсинье, Бакайоко (Элмаз, 76), Политано (Петанья, 52), Зелиньски (Лоботка, 76).
"Специя": Проведель, Маркицца, Виньяли, Исмайли, Терци, Дейола (Побега, 46), Агум, Маджоре, Агудело (Джаси, 46), Фариас (Эрлич, 79), Нзола.
Удаление: Исмайли (77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17