"Наполи" сенсационно проиграл "Специи" в Серии А

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"Наполи" сенсационно проиграл "Специи" в Серии А

В матче 16-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле неожиданно проиграл "Специи" со счетом 1:2. 

На 58-й минуте счет открыл Андреа Петанья, но вскоре равновесие восстановил Мбала Нзола. На 77-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Ардиана Исмайли, но сумели забить победный гол, отличился Томмазо Побега.

"Специя", набрав 14 очков, покинула зону вылета и поднялась на 16-е место в турнирной таблице Серии А. "Наполи" с 28 очками остался на 5-й позиции.

"Наполи" – "Специя" - 1:2 (0:0)
Голы: Петанья, 58 - 1:0, Нзола, 68 (с пенальти) - 1:1, Побега, 81 - 1:2

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Манолас, Максимович, Лосано, Фабиан Руис (Льоренте, 82), Инсинье, Бакайоко (Элмаз, 76), Политано (Петанья, 52), Зелиньски (Лоботка, 76).

"Специя": Проведель, Маркицца, Виньяли, Исмайли, Терци, Дейола (Побега, 46), Агум, Маджоре, Агудело (Джаси, 46), Фариас (Эрлич, 79), Нзола.

Удаление: Исмайли (77).

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