"Наполи", "Шахтёр" и "Брайтон" интересуются нападающим "Цюриха"
Форвард "Цюриха" Рафаэль Двамена ближайшим летом может сменить клубную прописку, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, на 22-летнего ганца претендуют "Наполи", "Шахтёр" и "Брайтон". Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.
В этом сезоне Двамена сыграл за "Цюрих" 26 матчей, забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|31
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|31
|68
|3
|Ливерпуль
|33
|67
|4
|Тоттенхэм
|32
|67
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|31
|51
|7
|Бернли
|32
|49
|8
|Лестер Сити
|32
|43
|9
|Эвертон
|33
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|38
|11
|Борнмут
|33
|38
|12
|Уотфорд
|33
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|35
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|32
|32
|16
|Хаддерсфилд Таун
|33
|32
|17
|Кристал Пэлас
|33
|31
|18
|Саутгемптон
|31
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|33
|21