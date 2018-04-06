"Наполи", "Шахтёр" и "Брайтон" интересуются нападающим "Цюриха"

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"Наполи", "Шахтёр" и "Брайтон" интересуются нападающим "Цюриха"

Форвард "Цюриха" Рафаэль Двамена ближайшим летом может сменить клубную прописку, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, на 22-летнего ганца претендуют "Наполи", "Шахтёр" и "Брайтон". Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.

В этом сезоне Двамена сыграл за "Цюрих" 26 матчей, забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи. 

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